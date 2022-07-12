Германия — Испания: немецкие футболистки упрочили преимущество в счёте

В матче второго тура группового этапа женского чемпионата Европы — 2022 сборная Германии встречается с командой Испании. Игра в эти минуты проходит на стадионе «Брентфорд Коммьюнити» в Брентфорде (Англия). К 38-й минуте счёт 2:0 в пользу немецких футболисток.

На 37-й минуте встречи немецкая полузащитница Александра Попп отправила второй мяч в ворота сборной Испании.

Встречу обслуживает бригада арбитров во главе со Стефани Фраппар (Франция). Помогают ей Элоди Коппола (Франция) и Мануэла Николози (Франция). Резервным арбитром назначена Ивана Пройковска (Северная Македония).



Женский чемпионат Европы — 2022 продлится до 31 июля. Финальный матч будет сыгран на лондонском стадионе «Уэмбли». Действующим победителем турнира является сборная Нидерландов.