Германия — Испания: немецкие футболистки упрочили преимущество в счёте

В матче второго тура группового этапа женского чемпионата Европы — 2022 сборная Германии встречается с командой Испании. Игра в эти минуты проходит на стадионе «Брентфорд Коммьюнити» в Брентфорде (Англия). К 38-й минуте счёт 2:0 в пользу немецких футболисток.
На 37-й минуте встречи немецкая полузащитница Александра Попп отправила второй мяч в ворота сборной Испании.
Встречу обслуживает бригада арбитров во главе со Стефани Фраппар (Франция). Помогают ей Элоди Коппола (Франция) и Мануэла Николози (Франция). Резервным арбитром назначена Ивана Пройковска (Северная Македония).
Женский чемпионат Европы — 2022 продлится до 31 июля. Финальный матч будет сыгран на лондонском стадионе «Уэмбли». Действующим победителем турнира является сборная Нидерландов.
- 13 июля 2022
-
00:03
-
00:00
- 12 июля 2022
-
23:50
-
23:40
-
23:28
-
23:20
-
23:08
-
22:59
-
22:53
-
22:47
-
22:39
-
22:30
-
22:28
-
22:23
-
22:17
-
22:06
-
21:59
-
21:57
-
21:51
-
21:40
-
21:37
-
21:21
-
21:12
-
21:04
-
20:54
-
20:53
-
20:41
-
20:37
-
20:30
-
20:22
-
20:05
-
19:54
-
19:51
-
19:44
-
19:36