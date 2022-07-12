Агент Глебова: команды, заинтересованные в Даниле, могут обращаться в «Ростов»

Павел Банатин, агент полузащитника «Ростова» Данила Глебова, рассказал о будущем хавбека. Ранее генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что Глебова не приглашали в клуб из Санкт-Петербурга.

«Не знаю, как настроено руководство «Ростова», лучше у них спросить. За них говорить ничего не буду. Про разговор третьих лиц сказать ничего не могу. О каждом, с кем он общается, он мне не рассказывает. Они разговаривают каждый день. Тренер и игрок. Сейчас идёт подготовка к ближайшему туру, каждый день общаются. Команда готовится к сезону. Данил – капитан и лидер команды.

Есть ли у Данила предложения от других клубов? Надо спрашивать в «Ростове». У него контракт с командой. Не могут ко мне обращаться. Все предложения идут в клуб. Заинтересованность в игроке лично ко мне никто не проявлял, могут только к «Ростову» обращаться», — цитирует Банатина «Спорт день за днём».

Напомним, Глебов выступает за «Ростов» с 2019 года. В нынешнем сезоне 22-летний футболист принял участие в 29 матчах Российской Премьер-Лиги, забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи.