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«Шериф» вышел во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов

«Шериф» вышел во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
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Сегодня, 12 июля, состоялся ряд матчей в рамках 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.

В одном из них «Шериф» минимально обыграл боснийский клуб «Зриньски». Автогол на свой счёт записал Игорь Савич. В первом раунде команды не забили голов, благодаря сегодняшней победе молдаване вышли во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов.

Лига чемпионов. 1-й квалификационный раунд. 2-й матч
12 июля 2022, вторник. 20:00 МСК
Шериф
Тирасполь, Молдавия
Окончен
1 : 0
Зриньски
Мостар, Босния и Герцеговина
1:0 Савич – 22' (автогол)

В другой игре встречались албанская «Тирана» и люксембургский «Дюделанж». Люксембуржцы забили два гола, албанцы — один. В первом матче минимальную победу одержали подопечные Карлуша Суареша. Так, клуб из Люксембурга вышел в следующий квалификационный раунд Лиги чемпионов.

Лига чемпионов. 1-й квалификационный раунд. 2-й матч
12 июля 2022, вторник. 21:00 МСК
Тирана
Тирана, Албания
Окончен
1 : 2
Дюделанж
Дюделанж, Люксембург
0:1 Боич – 50'   0:2 Синани – 61'   1:2 Джиджа – 78'

Ещё в одном противостоянии встречались мальтийский «Хайбернианс» и ирландский «Шэмрок Роверс». Команды голов не забили, однако в первом матче ирландцы одержали разгромную победу.

Лига чемпионов. 1-й квалификационный раунд. 2-й матч
12 июля 2022, вторник. 21:00 МСК
Хайбернианс
Паола, Мальта
Окончен
0 : 0
Шэмрок Роверс
Дублин, Ирландия
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