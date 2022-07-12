«Шериф» вышел во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов

Сегодня, 12 июля, состоялся ряд матчей в рамках 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.



В одном из них «Шериф» минимально обыграл боснийский клуб «Зриньски». Автогол на свой счёт записал Игорь Савич. В первом раунде команды не забили голов, благодаря сегодняшней победе молдаване вышли во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов.

В другой игре встречались албанская «Тирана» и люксембургский «Дюделанж». Люксембуржцы забили два гола, албанцы — один. В первом матче минимальную победу одержали подопечные Карлуша Суареша. Так, клуб из Люксембурга вышел в следующий квалификационный раунд Лиги чемпионов.

Ещё в одном противостоянии встречались мальтийский «Хайбернианс» и ирландский «Шэмрок Роверс». Команды голов не забили, однако в первом матче ирландцы одержали разгромную победу.