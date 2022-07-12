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Хавбек «Пармы» Сиприен с большой долей вероятности не перейдёт в ЦСКА

Хавбек «Пармы» Сиприен с большой долей вероятности не перейдёт в ЦСКА
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Полузащитник «Пармы» Вилан Сиприен, вероятно, не продолжит карьеру в ЦСКА, сообщает Metaratings.

По информации источника, стороны согласовали условия трансфера, однако семья Сиприена выступила против переезда игрока в Россию. Ранее сообщалось, что ЦСКА готов заплатить за переход 27-летнего футболиста € 5 млн.

Напомним, Сиприен выступал за «Нант» на правах аренды в минувшем сезоне. Полузащитник принял участие в 29 матчах за французский клуб, отметился двумя забитыми мячами и отдал три результативные передачи.

Новый розыгрыш Российской Премьер-Лиги начнётся 15 июля. В матче первого тура чемпионата России сезона-2022/2023 ЦСКА сыграет с «Уралом». Действующим чемпионом страны является санкт-петербургский «Зенит».

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