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Вячеслав Колосков высказался об идее создания чемпионата Содружества

Вячеслав Колосков высказался об идее создания чемпионата Содружества
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Почётный президент РФС Вячеслав Колосков поделился мнением о возможном создании турнира под названием чемпионат Содружества.

«Я уже говорил, что теоретическая вероятность такого турнира есть, но в практической плоскости идею трудно реализовать. Два главных вопроса: сколько это будет стоить и кто заплатит? Ещё один момент: пока непонятно, какой уровень футбола в Луганске и Донецке. Потому что в Абхазии и Южной Осетии ситуация уже стабилизировалась, а в других регионах остаётся взрывоопасной. Идея неплохая, но сейчас она носит, скорее, пропагандистский характер. В будущем на какое-то время это вполне возможно и желательно. Но, конечно, Россия в таком турнире не сможет принять участия, иначе мы потеряем членство в ФИФА и УЕФА», — приводит слова Колоскова «RT на русском».

Напомним, ранее Абхазия выступила с предложением о создании турнира, в котором бы принимали участие команды из Крыма, Абхазии, Южной Осетии, ДНР, ЛНР и других регионов, которые выразят желание принять в нём участие. Сообщалось, что новое соревнование может поспособствовать развитию футбола в вышеназванных регионах.

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