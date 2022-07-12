Кечинов: Дзюба временно в «Рубине». Может ещё два-три года играть на самом высоком уровне

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов прокомментировал информацию о прибытии форварда Артёма Дзюбы на тренировочные сборы казанского «Рубина».

«Я даже не рассматриваю вариант, по которому Дзюба будет играть в Первой лиге. Он в порядке: мы видели это в последнее время, когда играл в «Зените». У него ещё есть силы — он отдаёт, забивает. Рано ещё в Первую лигу, ему надо поиграть где-нибудь.

Может быть, просто ему не могут дать те условия, которые он хочет. Может, надо немного снизить свои аппетиты. Но Артём найдёт команду и будет играть. Дзюба ещё два-три года может играть на самом высоком уровне в нашем чемпионате. Думаю, временно в расположении «Рубина»: чисто приехал, чтобы поддерживать свою форму», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.