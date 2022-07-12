Кечинов: Дзюба временно в «Рубине». Может ещё два-три года играть на самом высоком уровне

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов прокомментировал информацию о прибытии форварда Артёма Дзюбы на тренировочные сборы казанского «Рубина».
«Я даже не рассматриваю вариант, по которому Дзюба будет играть в Первой лиге. Он в порядке: мы видели это в последнее время, когда играл в «Зените». У него ещё есть силы — он отдаёт, забивает. Рано ещё в Первую лигу, ему надо поиграть где-нибудь.
Может быть, просто ему не могут дать те условия, которые он хочет. Может, надо немного снизить свои аппетиты. Но Артём найдёт команду и будет играть. Дзюба ещё два-три года может играть на самом высоком уровне в нашем чемпионате. Думаю, временно в расположении «Рубина»: чисто приехал, чтобы поддерживать свою форму», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
- 13 июля 2022
-
00:03
-
00:00
- 12 июля 2022
-
23:50
-
23:40
-
23:28
-
23:20
-
23:08
-
22:59
-
22:53
-
22:47
-
22:39
-
22:30
-
22:28
-
22:23
-
22:17
-
22:06
-
21:59
-
21:57
-
21:51
-
21:40
-
21:37
-
21:21
-
21:12
-
21:04
-
20:54
-
20:53
-
20:41
-
20:37
-
20:30
-
20:22
-
20:05
-
19:54
-
19:51
-
19:44
-
19:36