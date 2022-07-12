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Гаджи Гаджиев поддержал идею создания чемпионата Содружества

Гаджи Гаджиев поддержал идею создания чемпионата Содружества
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Российский специалист Гаджи Гаджиев высказался в поддержку идеи создания нового футбольного турнира — чемпионата Содружества.

«Моя гражданская позиция такова: я за то, чтобы подобный турнир был и наши команды принимали в нём участие. Однако руководство РФС должно решать, насколько это помешает возвращению России на чемпионаты мира и Европы. Так или иначе, у нас остались связи с ФИФА и УЕФА. Несмотря на санкции, всё равно русский язык получил статус официального. С работниками личные контакты сохраняются, и консультации с ними наверняка будут. Недавно разговаривали с Курбаном Бердыевым, который возглавил иранский «Трактор», о товарищеских матчах. Но даже этот момент нужно согласовывать с РФС. Как наша федерация скажет, так и сделаем.

Все санкции — это политические решения, и вызваны они давлением, которое оказывают недружественные страны. Поэтому сейчас сложно ответить, какая будет реакция», — приводит слова Гаджиева «RT на русском».

Ранее в Абхазии предложили создать турнир под названием чемпионат Содружества. Согласно предложению, в соревнованиях должны принять участие команды из Крыма, Абхазии, ЛНР, ДНР, Южной Осетии и других регионов. Авторы предложения считают, что новый турнир позволит развивать футбол в перечисленных регионах.

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