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Женская сборная Германии обыграла Испанию и вышла в четвертьфинал Евро-2022

Женская сборная Германии обыграла Испанию и вышла в четвертьфинал Евро-2022
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В матче второго тура группового этапа женского чемпионата Европы — 2022 сборная Германии встречалась с национальной командой Испании. Игра прошла на стадионе «Брентфорд Коммьюнити» в Брентфорде (Англия) и завершилась победой немецких футболисток со счётом 2:0.

На 3-й минуте встречи счёт открыла полузащитница сборной Германии Клара Бюль. На 36-й минуте встречи немецкая футболистка Александра Попп отправила второй мяч в ворота сборной Испании.

Женская сборная Германии набрала шесть очков и занимает первое место в турнирной таблице группы В. Немецкая команда стала недосягаемой для преследовательниц и вышла в 1/4 финала турнира. Испания (3) — на втором месте. Соперниками сборных Германии и Испании по группе В являются национальные команды Дании (3) и Финляндии (0).

Женский чемпионат Европы — 2022 продлится до 31 июля. Финальный матч будет сыгран на лондонском стадионе «Уэмбли».

ЧЕ-2022 (ж). Группа B. 2-й тур
12 июля 2022, вторник. 22:00 МСК
Германия (ж)
Окончен
2 : 0
Испания (ж)
1:0 Бюль – 3'   2:0 Попп – 36'
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