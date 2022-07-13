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Самая красивая футболистка Германии: моё правило в соцсетях — не слишком сильно обнажаться

Самая красивая футболистка Германии: моё правило в соцсетях — не слишком сильно обнажаться
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23-летняя полузащитница «Баварии» и сборной Германии Джулия Гвинн рассказала, какого правила придерживается при публикации фотографий в социальных сетях.

«Моё правило для фотографий в социальных сетях — не слишком сильно обнажаться. Я не хочу ограничивать себя фотографиями в бикини», — приводит слова Гвинн Bild.

Гвинн вызывается в женскую национальную команду Германии с 2017 года. В составе «Баварии» Гвинн — чемпионка Германии (сезон-2020/2021). По итогам 2019 года немецкая полузащитница была признана лучшим молодым игроком по версии ФИФА. Немецкие журналы называют её красивейшей футболисткой страны.

Напомним, ранее сборная Германии досрочно вышла в четвертьфинал женского чемпионата Европы — 2022, который в июле проходит в Англии.

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