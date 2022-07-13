УЕФА утвердил призовые на новый сезон. Участники Лиги чемпионов получат € 2 млрд

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) огласил призовой фонд еврокубковых турниров на сезон-2022/23.



В совокупности сумма оценивается в € 3,5 млрд. Из них € 465 млн получат участники Лиги Европы и € 235 млн – клубы, играющие в Лиге конференций.



Традиционно самые высокие суммы поощрения достанутся клубам-участникам Лиги чемпионов. Общая – € 2,032 млрд. Клубы, которые остановятся за шаг до основной сетки и вылетят в раунде плей-офф квалификации, получат по € 5 млн. Вышедшие в групповой этап турнира – € 15,64 млн.



За каждую победу в группе клубы будут зарабатывать по по € 2,8 млн, за ничью – € 930 тыс. Выход в 1/8 финала Лиги чемпионов принесёт участнику € 9,6 млн, в четвертьфинал – € 10,6 млн, в полуфинал – € 12,5 млн, финалистам достанется по € 15,5 млн. Наконец, победитель турнира получит дополнительно ещё € 4,5 млн.



К этой же статье призовых относится и матч за Суперкубок УЕФА. Оба его участника получат по € 3,5 млн, победитель – € 1 млн сверху.