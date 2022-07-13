Женский чемпионат Европы по футболу — 2022: результаты матчей 12 июля, турнирная таблица

На чемпионате Европы среди женщин прошли матчи второго тура в группе B. 12 июля состоялись два матча.

В первом матче национальная команда Дании с минимальным счётом обыграла сборную Финляндии. Победный гол в матче на 72-й минуте забила Пернилле Хардер.

В другом матче группы сборная Германии обыграла национальную команду Испании со счётом 2:0. В составе победителей забивали Клара Бюль и Александра Попп.

После двух туров единолично возглавляет турнирную таблицу группы B сборная Германии, которая записала в свой актив 6 очков. На втором месте находится сборная Испании, набрав 3 очка. На третьем месте находится сборная Дании, также набрав 3 очка. Замыкает квартет сборная Финляндии, не записав в свой актив ни одного очка.

Отметим, сборная Германии досрочно вышла в четвертьфинал турнира.