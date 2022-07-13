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Почему «Зенит» так размотал «Спартак»? Обзор матча за Суперкубок России

Почему «Зенит» так размотал «Спартак»? Обзор матча за Суперкубок России
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Представляем юбилейный, десятый выпуск «Премьер-лиги несправедливости» — подкаста «Чемпионата» про российский футбол. Сегодня Андрей Панков и Миша Рождественский обсуждают матч за Суперкубок России. Разбираемся, почему «Зенит» снова разгромил «Спартак», разочаровываемся в Квинси Промесе, оцениваем дебют Зелимхана Бакаева, восхищаемся голом Ивана Сергеева и рассуждаем о решениях Гильермо Абаскаля. А ещё радуемся матчу легенд, который на полтора часа вернул нас в нулевые.

Посмотреть видео можно в YouTube-канале PRO Футбол.

Таймкоды:

0:00 — Всем привет!
0:28 — Какой же крутой матч легенд! Андрею он понравился больше, чем Суперкубок.
5:50 — «Зенит» размотал «Спартак» в Суперкубке. Или нет?
28:32 — Что было после матча? Концерт «Би-2» сорвали.
32:27 — «Зенит» крут, а чего ждать в новом сезоне от «Спартака»?

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