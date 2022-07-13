Источник: ЦСКА не делал официальных предложений по хавбеку «Фиорентины» Пульгару

Московский ЦСКА не делал официальных предложений по 28-летнему чилийскому центральному полузащитнику «Фиорентины» Эрику Пульгару. Об этом сообщает Metaratings.
Ранее сообщалось, что ЦСКА проявлял активный интерес к игроку, который отсутствует на сборах «Фиорентины» в ожидании решения по своему будущему. При этом, Пульгар по-прежнему остаётся в селекционных списках армейцев, однако красно-синих, которые прощупывали почву трансфера различными запросами, смущает два момента. Первый связан с инцидентом с 24-летней чилийкой, которая заявила об изнасиловании в доме футболиста. Второй — зарплата игрока. «Фиорентина» платила ему € 1,3 млн в год и не факт, что ЦСКА готов повторить эту сумму.
Эрик Пульгар в минувшем сезоне выступал за «Фиорентину» и «Галатасарай» (на правах аренды). Во всех турнирах футболист провёл 19 матчей и отдал одну результативную передачу. Контракт чилийца с итальянским клубом рассчитан до лета 2023 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в € 6,5 млн.
Футболисты, которых продавали слишком дёшево.
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