Тен Хаг – о победе в матче с «Ливерпулем»: мы не до переоценивать этот результат

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о победе в в товарищеском матче с «Ливерпулем» со счётом 4:0.



«Будем честными, «Ливерпуль» играет в трех командах, они не были самыми сильными. Мы не должны переоценивать этот результат, но всё же я видел некоторые действительно хорошие вещи. У нас много творчества и скорости впереди. У нас есть потенциал. Но потребуется много времени, чтобы поставить игру, которая мне нужна», — приводит слова тен Хага The Sun.

Напомним, товарищеский матч «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль» проходил вчера, 12 июля, на стадионе «Раджамангала» в Бангкоке (Таиланд). Забитыми голами отметились Джейдон Санчо, Фред, Антони Марсьяль и Факундо Пельистри.

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