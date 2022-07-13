Кулибали отреагировал на информацию о возможном переходе в «Челси»

Защитник «Наполи» Калиду Кулибали отреагировал на информацию о возможном переходе в лондонский «Челси».

«Я пока не могу сказать ничего конкретного, но эта информация близка к правде», — приводит слова Кулибали Daily Mail.

Ранее сообщалось, что «Челси» закрывает сделку по трансферу Калиду Кулибали и условия контракта уже согласованы: сенегалец будет получать примерно € 10 млн. Соглашение будет действовать до июня 2027 года. Ожидается, что клубы достигнут соглашения по стоимости трансфера в ближайшие дни. Речь идёт о сумме € 38 млн.

Напомним, контракт Кулибали с «Наполи» истекает по окончании сезона-2022/2023. В сезоне-2021/2022 сенегальский защитник провёл 37 матчей во всех турнирах за «Наполи», в которых отметился тремя голами и тремя результативными передачами.

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