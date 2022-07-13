Кулибали отреагировал на информацию о возможном переходе в «Челси»

Защитник «Наполи» Калиду Кулибали отреагировал на информацию о возможном переходе в лондонский «Челси».
«Я пока не могу сказать ничего конкретного, но эта информация близка к правде», — приводит слова Кулибали Daily Mail.
Ранее сообщалось, что «Челси» закрывает сделку по трансферу Калиду Кулибали и условия контракта уже согласованы: сенегалец будет получать примерно € 10 млн. Соглашение будет действовать до июня 2027 года. Ожидается, что клубы достигнут соглашения по стоимости трансфера в ближайшие дни. Речь идёт о сумме € 38 млн.
Напомним, контракт Кулибали с «Наполи» истекает по окончании сезона-2022/2023. В сезоне-2021/2022 сенегальский защитник провёл 37 матчей во всех турнирах за «Наполи», в которых отметился тремя голами и тремя результативными передачами.
У кого в АПЛ — самый крупный контракт?
- 13 июля 2022
-
07:10
-
06:05
-
05:26
-
05:14
-
04:58
-
04:43
-
03:52
-
03:34
-
03:29
-
03:12
-
03:09
-
02:39
-
02:17
-
02:01
-
01:51
-
01:31
-
01:20
-
01:13
-
00:51
-
00:51
-
00:43
-
00:39
-
00:35
-
00:30
-
00:03
-
00:00
- 12 июля 2022
-
23:50
-
23:40
-
23:28
-
23:20
-
23:08
-
22:59
-
22:53
-
22:47
-
22:39