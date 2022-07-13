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Швеция — Швейцария: во сколько матч женского чемпионата Европы, где смотреть

Швеция — Швейцария: во сколько матч женского чемпионата Европы, где смотреть
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Сегодня, 13 июля, состоится матч второго тура группы C женского чемпионата Европы – 2022, в котором сыграют сборные Швеции и Швейцарии. Встреча пройдёт в Шеффилде (Англия) на стадионе «Брэммел Лэйн». Начало матча – в 19:00 мск.

Транслировать матч будет телеканал «Матч! Футбол 1».

Напомним, в одной группе с Швецией и Швейцарией выступают Нидерланды и Португалия, которые проведут очный матч также сегодня, но в более поздний временной слот (22:00 мск).

Вчера, 12 июля, состоялись встречи группы B, где Дания победила Финляндию (1:0), а Германия обыграла Испанию (2:0).

После первого тура все сборные в группе C набрали по одному очку. Имея большее количество голов, Португалия и Швейцария в таблице располагаются выше Нидерландов и Швеции.

ЧЕ-2022 (ж). Группа C. 2-й тур
13 июля 2022, среда. 19:00 МСК
Швеция (ж)
Не начался
Швейцария (ж)
Комментарии
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