Швеция — Швейцария: во сколько матч женского чемпионата Европы, где смотреть
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Сегодня, 13 июля, состоится матч второго тура группы C женского чемпионата Европы – 2022, в котором сыграют сборные Швеции и Швейцарии. Встреча пройдёт в Шеффилде (Англия) на стадионе «Брэммел Лэйн». Начало матча – в 19:00 мск.
Транслировать матч будет телеканал «Матч! Футбол 1».
Напомним, в одной группе с Швецией и Швейцарией выступают Нидерланды и Португалия, которые проведут очный матч также сегодня, но в более поздний временной слот (22:00 мск).
Вчера, 12 июля, состоялись встречи группы B, где Дания победила Финляндию (1:0), а Германия обыграла Испанию (2:0).
После первого тура все сборные в группе C набрали по одному очку. Имея большее количество голов, Португалия и Швейцария в таблице располагаются выше Нидерландов и Швеции.
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