Покинувший «Динамо» Фабиан Бальбуэна вернётся в «Коринтианс»

Покинувший «Динамо» защитник Фабиан Бальбуэна продолжит карьеру в «Коринтиансе», сообщает Globo Esporte.
По информации источника, сейчас футболист находится с семьёй на родине в Парагвае. В ближайшие дни Бальбуэна отправится в Бразилию, чтобы заключить арендное соглашение с «Коринтиансом» на один год. Ожидается, что защитник может дебютировать за «Коринтианс» в матче с «Коритибой», который состоится 20 июля.
Напомним, ранее Бальбуэна приостановил действие контракта с московским клубом, воспользовавшись разрешением ФИФА. Парагвайский защитник перешёл в «Динамо» летом 2021 года. В прошлом сезоне 30-летний Бальбуэна принял участие в 27 матчах Российской Премьер-Лиги, забил три гола и отдал одну результативную передачу. Ранее Бальбуэна уже выступал за «Коринтианс» с 2016 по 2018 год.
- 13 июля 2022
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