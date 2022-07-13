Видеообзор победы женской сборной Германии в матче Евро-2022 с Испанией

В матче второго тура группового этапа женского чемпионата Европы — 2022 сборная Германии встречалась с национальной командой Испании. Игра прошла на стадионе «Брентфорд Коммьюнити» в Брентфорде (Англия) и завершилась победой немецких футболисток со счётом 2:0.
На третьей минуте встречи счёт открыла полузащитница сборной Германии Клара Бюль. На 36-й минуте немецкая футболистка Александра Попп отправила второй мяч в ворота сборной Испании.
Видео можно посмотреть на YouTube-канале телеканала «Матч». Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».
Женская сборная Германии набрала шесть очков и занимает первое место в турнирной таблице группы В. Немецкая команда стала недосягаемой для преследовательниц и вышла в 1/4 финала турнира. Испания (3) — на втором месте. Соперниками сборных Германии и Испании по группе В являются национальные команды Дании (3) и Финляндии (0).
- 13 июля 2022
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