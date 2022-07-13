Валерий Карпин: из-за Fan ID в РПЛ будет проблема с посещаемостью

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин поделился мнением о Fan ID (паспорте болельщика). Он назвал основную опасность, которую таит в себе это нововведение. Кроме того, наставник национальной команды отметил, что при использовании этой процедуры необходимо придерживаться принципа справедливости.



«У нас из-за ведения Fan ID теперь сто процентов будет проблема с посещаемостью. По моим ощущениям, процентов на 50 посещаемость у нас в Ростове-на-Дону упадёт. Второй момент — где тут спортивный принцип? В Москве болельщики могут приходить без Fan ID, заполнять стадион, а в Ростове вместо 20–30 тысяч придёт пять тысяч человек? Где равенство? Либо вводите Fan ID во всех городах, либо нигде», — цитирует Карпина «РБ Спорт».

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