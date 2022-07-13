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Нидерланды — Португалия: во сколько матч женского чемпионата Европы, где смотреть

Нидерланды — Португалия: во сколько матч женского чемпионата Европы, где смотреть
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В матче второго тура группового этапа женского чемпионата Европы — 2022 сборная Нидерландов сыграет с национальной командой Португалии. Встреча пройдёт на стадионе «Ли Спортс Вилладж» в городе Ли (Англия). Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. В прямом эфире встречу женских команд Нидерландов и Португалии можно будет посмотреть на телеканале «Матч!».

Соперниками сборных Нидерландов и Португалии по группе С являются национальные команды Швейцарии и Швеции, которые также проведут матч сегодня, 13 июля. Ранее в четвертьфинал женского чемпионата Европы — 2022 вышли сборные Англии и Германии.

Женский чемпионат Европы — 2022 продлится до 31 июля. Финальный матч будет сыгран на лондонском стадионе «Уэмбли».

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