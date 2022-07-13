Безбородов: возраст? Я как коньяк! И получаю удовольствие от футбола

Российский арбитр Владислав Безбородов прокомментировал то, что он является самым возрастным судьёй в Российской Премьер-Лиге. Кроме того, рефери отметил, что не собирается покидать профессию и намерен подольше поработать в профессиональном футболе. Также он ответил, что собирается делать после завершения карьеры.



«Я продолжаю получать удовольствие от судейства. Сейчас у меня лучшее время в жизни и в профессии. Понимаете, каждый отработанный матч — как маленькая жизнь. Чувствую, что нахожусь сейчас в идеальной форме. Мне 49, и я стал четвёртый раз лучшим арбитром сезона. Хочу быть хорошим примером для молодых судей. Я как коньяк! Ха-ха.



Думаю, останусь в футболе. Сейчас многое меняется. Проект VAR становится обширнее, требуется больше людей, чтобы покрыть все игры. В том числе на просторах постсоветского пространства, где сейчас эту систему только вводят. Люди будут нужны. Пока все идёт к тому, что некоторые судьи даже по завершении карьеры будут работать на VAR», — цитирует Безбородова Sport24.