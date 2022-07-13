Юмтити — о провале медосмотра в «Ренне»: ложь поднимается на лифте, правда — по лестнице

Французский защитник «Барселоны» Самуэль Юмтити отреагировал на информацию, что провалил медицинский осмотр в «Ренне».



«Пока ложь поднимается на лифте, правда идёт по лестнице. На это уходит больше времени, но она всегда доходит до пункта назначения», — написал Юмтити на своей странице в социальных сетях.



Ранее сообщалось, что 28-летний футболист каталонского клуба близок к переходу в «Ренн», однако позже в СМИ появилась информация, согласно которой Юмтити не смог пройти медицинские тесты перед трансфером во французский клуб.



Напомним, Юмтити перешёл в «Барселону» из «Лиона» в 2016 году. В прошлом сезоне защитник принял участие в одном матче испанской Примеры и не отметился результативными действиями.

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