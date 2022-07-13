«А она ничего, да?» Англичанка Уайт — о партнёрше, забившей уже четыре гола на Евро-2022

Нападающая сборной Англии Эллен Уайт поделилась мнением об игре партнёрши по национальной команде Бет Мид. Напомним, на женском чемпионате Европы — 2022, который проходит в Англии, нападающая уже отметилась четырьмя голами.



«А она ничего, да? Сейчас Бет в феноменальной форме. Нам так повезло, что она является частью нашей команды. Я не знаю, чем мы кормим Бет, но мы должны продолжать это делать. То, что она привносит в команду, невероятно — голы, передачи, её энергия. Это потрясающе», — приводит слова Уайт FAWSL Full-Time со ссылкой на Lionesses Live.

Напомним, ранее женская сборная Англии досрочно вышла в 1/4 финала чемпионата Европы — 2022. Также в следующую стадию турнира пробилась национальная команда Германии.