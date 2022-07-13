Алексей Миранчук может перейти из «Аталанты» в «Рому». Клубы проведут переговоры

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук может перейти в «Рому», сообщается на сайте журналиста Джанлуки Ди Марцио.



По информации источника, в ближайшее время представители клубов проведут встречу, во время которой обсудят возможный трансфер футболиста.



Ранее сообщалось, что «Милан» рассматривает возможность обменять хавбека Томмазо Побегу на Миранчука, однако позже спортивный директор итальянского клуба опроверг эту информацию.



Напомним, Миранчук перешёл в «Аталанту» из московского «Локомотива» осенью 2020 года. В прошлом сезоне 26-летний полузащитник принял участие в 19 матчах итальянской Серии А, забил два гола и отдал пять результативных передач. Действующее соглашение Миранчука с «Аталантой» рассчитано до 30 июня 2024 года.

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