Лука Каттани попрощался со «Спартаком»

Лука Каттани, который с конца прошлого года занимал должность спортивного директора «Спартака», опубликовал прощальное письмо. Он поблагодарил клуб, футболистов, персонал и руководство. Кроме того, итальянец вспомнил самый лучший момент за время работы в клубе.
«Настало время сказать друг другу «До свидания». Это очень непросто. И поэтому сейчас я хочу вспомнить самый лучший момент.
Я говорю о 47-минутном видео, которое подготовили ребята из нашей медиакоманды в конце мая. Оно особенное — тем, что показывает, насколько большую радость испытали все внутри клуба, сделав счастливыми спартаковских болельщиков. Я никогда не забуду удивительные эмоции, которые пережил, глядя с поля на восторженное красно-белое море на трибунах «Лужников».
Георгий, Квинси, Роман, Артём и все остальные полны желания привести «Спартак» к новым победам. И я очень прошу болельщиков: доверяйте им и поддерживайте их! Хочу поблагодарить за профессионализм и преданность своему делу игроков, а также всех, кто ежедневно терпеливо и искренне помогал мне в работе. Уверен, что «Спартак» ждёт светлое будущее, потому что клубом руководит прекрасный президент. К нему лично я испытываю исключительно любовь и благодарность.
Здесь собраны отличные игроки, в том числе молодые россияне с большим потенциалом, сильный тренер, который живёт клубом 24 часа в сутки, а также сотрудники, которые честно и профессионально работают в интересах «Спартака», — цитирует Каттани пресс-служба «Спартака».
- 13 июля 2022
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