Хавбек «Спартака» Мартинс объяснил курьёзную ошибку в тексте о возвращении в клуб

Люксембургский полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинс высказался об ошибке, которую допустил в заявлении о скором возвращении в московский клуб.
Напомним, Мартинс анонсировал своё возвращение в соцсетях. Изначально футболист допустил ошибку в посте, написав: «Я скоро вернусь в задницу». Позже Мартинс исправил ошибку и написал: «Всё в порядке, я скоро вернусь обратно».
«Я просто хотел показать фанатам, что стараюсь учить русские слова. Но сначала получилась неправильная фраза. Главное, что я не имел в виду ничего плохого. Мне нравится в России и в «Спартаке», я люблю Москву», — сказал Мартинс в интервью клубной пресс-службе.
Мартинс задержался в летнем отпуске из-за проблем со здоровьем. Он перешёл в «Спартак» в январе 2022 года на правах аренды из «Янг Бойз», а в начале июня московский клуб объявил о выкупе прав на футболиста.
- 13 июля 2022
-
12:24
-
12:19
-
12:04
-
12:00
-
11:56
-
11:53
-
11:42
-
11:40
-
11:39
-
11:34
-
11:32
-
11:26
-
11:21
-
11:20
-
11:16
-
11:08
-
11:03
-
10:47
-
10:39
-
10:32
-
10:16
-
10:15
-
10:10
-
10:00
-
09:57
-
09:45
-
09:35
-
09:27
-
09:18
-
09:01
-
09:00
-
08:45
-
08:38
-
08:37
-
08:30