Хавбек «Спартака» Мартинс объяснил курьёзную ошибку в тексте о возвращении в клуб

Люксембургский полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинс высказался об ошибке, которую допустил в заявлении о скором возвращении в московский клуб.

Напомним, Мартинс анонсировал своё возвращение в соцсетях. Изначально футболист допустил ошибку в посте, написав: «Я скоро вернусь в задницу». Позже Мартинс исправил ошибку и написал: «Всё в порядке, я скоро вернусь обратно».

«Я просто хотел показать фанатам, что стараюсь учить русские слова. Но сначала получилась неправильная фраза. Главное, что я не имел в виду ничего плохого. Мне нравится в России и в «Спартаке», я люблю Москву», — сказал Мартинс в интервью клубной пресс-службе.

Мартинс задержался в летнем отпуске из-за проблем со здоровьем. Он перешёл в «Спартак» в январе 2022 года на правах аренды из «Янг Бойз», а в начале июня московский клуб объявил о выкупе прав на футболиста.