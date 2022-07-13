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Агент Миранчука отреагировал на информацию об интересе «Ромы» к полузащитнику

Агент Миранчука отреагировал на информацию об интересе «Ромы» к полузащитнику
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Футбольный агент Вадим Шпинёв, представляющий интересы российского полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, отреагировал на информацию о желании «Ромы» приобрести футболиста.

«Комментировать слухи по традиции не буду. У Лёши прекрасное и рабочее настроение. Он находится в расположении своего клуба, «Аталанты», и с огромным желанием и рвением готовится к предстоящему сезону», — сказал Шпинёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Ранее сообщалось, что в ближайшее время представители клубов проведут встречу, во время которой обсудят возможный трансфер российского футболиста.

Напомним, Миранчук перешёл в «Аталанту» из московского «Локомотива» осенью 2020 года. В прошлом сезоне 26-летний полузащитник принял участие в 19 матчах итальянской Серии А, забил два гола и отдал пять результативных передач. Действующее соглашение Миранчука с «Аталантой» рассчитано до 30 июня 2024 года.

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