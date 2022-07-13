Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кавазашвили: перестал удивляться семье Федуна. Один хрен, что Каттани ушёл из «Спартака»

Кавазашвили: перестал удивляться семье Федуна. Один хрен, что Каттани ушёл из «Спартака»
Комментарии

Бывший советский футболист Анзор Кавазашвили отреагировал на уход Луки Каттани, который с конца прошлого года занимал должность спортивного директора «Спартака». Он отметил, что не удивлён сложившейся ситуацией.

«Про Каттани будете спрашивать? А что я могу вам сказать… Мне говорить нечего. Мне один хрен, что Каттани ушёл. Так и напишите! Удивлён? А что мне удивляться? Я давно перестал удивляться семье Федуна — что мужу, что жене, что брату. Давным-давно перестал удивляться», — сказал Кавазашвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

По итогам сезона-2021/2022 «Спартак» занял 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Чемпионом страны стал «Зенит», завоевавший этот трофей в четвёртый раз подряд.

Новость по теме
Лука Каттани покинул «Спартак»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022