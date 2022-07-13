Кавазашвили: перестал удивляться семье Федуна. Один хрен, что Каттани ушёл из «Спартака»

Бывший советский футболист Анзор Кавазашвили отреагировал на уход Луки Каттани, который с конца прошлого года занимал должность спортивного директора «Спартака». Он отметил, что не удивлён сложившейся ситуацией.



«Про Каттани будете спрашивать? А что я могу вам сказать… Мне говорить нечего. Мне один хрен, что Каттани ушёл. Так и напишите! Удивлён? А что мне удивляться? Я давно перестал удивляться семье Федуна — что мужу, что жене, что брату. Давным-давно перестал удивляться», — сказал Кавазашвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.



По итогам сезона-2021/2022 «Спартак» занял 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Чемпионом страны стал «Зенит», завоевавший этот трофей в четвёртый раз подряд.

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