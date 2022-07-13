Джулия Гвинн: сборная Германии сделала громкое заявление на Евро-2022

Защитница сборной Германии Джулия Гвинн прокомментировала победу в матче группового этапа женского чемпионата Европы — 2022 с Испанией (2:0).
«Думаю, игра получилась именно такой, какую мы ожидали и на какую рассчитывали. Встречались две чрезвычайно сильные команды, которые очень хотели показать качественный футбол. Мне показалось, что Германия больше владела мячом, но у них всегда такой стиль – обороняться зонно, работая командно. Считаю, мы отлично оборонялись на протяжении 90 минут, постоянно навязывали им борьбу и хорошо использовали решающие моменты. Мы были очень эффективны впереди и рады, что смогли завоевать три очка.
То, что мы выигрываем два матча подряд и не пропускаем ни одного гола, — это очень круто для меня как защитника. Это было непросто сделать в матче с Испанией, но мы хорошо поработали как команда, не давали подойти к своим воротам, боролись за каждый мяч. А те атаки, которые защита не смогла остановить, отражала наш голкипер. Думаю, мы сделали громкое заявление, проведя второй матч с сильной командой, не пропустив ни одного гола и жаля соперников на контратаках.
Несомненно, эта победа посвящается ещё и Шюллер, которая не могла выйти на поле. С самого начала матча мы хотели её порадовать результатом. Все мы понимаем, насколько ей сейчас тяжело находиться вне команды, как и нам не иметь её в составе. То, что мы смогли принести ей немного радости и подарить этот подарок, делает нашу победу ещё более приятной. Надеемся, она сможет скоро к нам присоединиться и вновь активно помогать на поле.
Что будем делать после завоевания путёвки в плей-офф? Во-первых, нам, конечно, нужно восстановиться. Всё-таки игра с испанками была очень интенсивной. Нужно набраться энергии, а затем полностью сосредоточиться на матче с Финляндией. Мы хотим выиграть эту встречу и вновь сохранить ворота в неприкосновенности. А что будет потом – посмотрим», — сказала Гвинн в интервью пресс-службе УЕФА.
- 13 июля 2022
-
12:24
-
12:19
-
12:04
-
12:00
-
11:56
-
11:53
-
11:42
-
11:40
-
11:39
-
11:34
-
11:32
-
11:26
-
11:21
-
11:20
-
11:16
-
11:08
-
11:03
-
10:47
-
10:39
-
10:32
-
10:16
-
10:15
-
10:10
-
10:00
-
09:57
-
09:45
-
09:35
-
09:27
-
09:18
-
09:01
-
09:00
-
08:45
-
08:38
-
08:37
-
08:30