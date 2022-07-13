Джулия Гвинн: сборная Германии сделала громкое заявление на Евро-2022

Защитница сборной Германии Джулия Гвинн прокомментировала победу в матче группового этапа женского чемпионата Европы — 2022 с Испанией (2:0).



«Думаю, игра получилась именно такой, какую мы ожидали и на какую рассчитывали. Встречались две чрезвычайно сильные команды, которые очень хотели показать качественный футбол. Мне показалось, что Германия больше владела мячом, но у них всегда такой стиль – обороняться зонно, работая командно. Считаю, мы отлично оборонялись на протяжении 90 минут, постоянно навязывали им борьбу и хорошо использовали решающие моменты. Мы были очень эффективны впереди и рады, что смогли завоевать три очка.



То, что мы выигрываем два матча подряд и не пропускаем ни одного гола, — это очень круто для меня как защитника. Это было непросто сделать в матче с Испанией, но мы хорошо поработали как команда, не давали подойти к своим воротам, боролись за каждый мяч. А те атаки, которые защита не смогла остановить, отражала наш голкипер. Думаю, мы сделали громкое заявление, проведя второй матч с сильной командой, не пропустив ни одного гола и жаля соперников на контратаках.



Несомненно, эта победа посвящается ещё и Шюллер, которая не могла выйти на поле. С самого начала матча мы хотели её порадовать результатом. Все мы понимаем, насколько ей сейчас тяжело находиться вне команды, как и нам не иметь её в составе. То, что мы смогли принести ей немного радости и подарить этот подарок, делает нашу победу ещё более приятной. Надеемся, она сможет скоро к нам присоединиться и вновь активно помогать на поле.



Что будем делать после завоевания путёвки в плей-офф? Во-первых, нам, конечно, нужно восстановиться. Всё-таки игра с испанками была очень интенсивной. Нужно набраться энергии, а затем полностью сосредоточиться на матче с Финляндией. Мы хотим выиграть эту встречу и вновь сохранить ворота в неприкосновенности. А что будет потом – посмотрим», — сказала Гвинн в интервью пресс-службе УЕФА.