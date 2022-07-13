Олаф Шольц: женщинам и мужчинам нужно платить одинаково. Это касается и спорта

Канцлер Германии Олаф Шольц высказался о необходимости равной оплаты труда футболистов и футболисток.



«На дворе 2022 год. Женщинам и мужчинам нужно платить одинаково. Это касается и спорта, особенно национальных команд», — написал Шольц на своей странице в социальных сетях.



Напомним, ранее женская сборная Германии досрочно вышла в четвертьфинал женского чемпионата Европы — 2022. Также в следующую стадию турнира прошли английские футболистки. В группе В соперниками сборной Германии являются Испания, Дания и Финляндия.



Женский чемпионат Европы — 2022 продлится до 31 июля. Финальный матч будет сыгран на лондонском стадионе «Уэмбли». Действующий чемпион Европы — женская национальная команда Нидерландов.

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