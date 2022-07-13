Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Александр Мостовой: Каттани готов консультировать «Спартак» удалённо? Мы тоже так хотим

Александр Мостовой: Каттани готов консультировать «Спартак» удалённо? Мы тоже так хотим
Комментарии

Бывший российский футболист Александр Мостовой отреагировал на уход Луки Каттани, который с конца прошлого года занимал должность спортивного директора «Спартака». Экс-игрок заявил, что удивлён таким решением. Также Мостовой прокомментировал информацию о том, что пост может занять Артём Ребров.

«Это вот сейчас прямо Каттани ушёл? Нифига себе… Я удивлён ещё как! Что пишут? Готов консультировать удалённо? Отлично! Удалённо и мы тоже хотим.

Приличная новость, с учётом проигрыша «Зениту». После матча с «Зенитом» команда собралась на поле в круг и Каттани выступил с речью. Для меня это сильная новость. Удивлён, что это сейчас, но не удивлён, что это происходит. Каттани, по-моему, в лицо никто не видел. Так, пару раз, может быть.

А что говорят? Ребров будет исполняющим обязанности? Ёлки-палки… Вот, оказывается, откуда ноги растут. Получается, подсидел или подсидели. Что сделал Каттани плохого или хорошего — не знаю. Как-то странно, очень странно. Тем более после поражения такого и перед началом чемпионата. Видите, «Спартак» нас приучил к этому», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Новость по теме
Лука Каттани покинул «Спартак»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022