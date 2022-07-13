Баженов: Каттани взял на себя ответственность за Абаскаля, а теперь уходит из «Спартака»

Бывший футболист «Спартака» Никита Баженов отреагировал на уход Луки Каттани, который с конца прошлого года занимал должность спортивного директора красно-белых. Он отметил, что удивлён таким решением специалиста. Кроме того, экс-игрок оценил период работы итальянца в клубе.



«Удивлён уходом Каттани. Начало сезона, нового тренера пригласил Лука Каттани в том числе. Он взял на себя ответственность, сказав, что если у Абаскаля не получится, то он тоже уйдёт. Это сильное решение. В начале чемпионата Каттани теперь уходит. Не знаю, по каким мотивам. Это удивило большинство людей. Я недоумеваю, почему так произошло.



Сложно давать оценку работы Каттани. Завоевали Кубок, он пригласил тренера. Можно было бы оценивать, когда они поработали бы с тренером. Сам факт, что он взял ответственность за Абаскаля, имел место быть», — сказал Баженов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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