«Это как с женщиной». Ловрен отметил важность первого матча нового сезона РПЛ для «Зенита»

Защитник «Зенита» Деян Ловрен высказался о матче первого тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 с подмосковными «Химками».



«Мы хотим стартовать как можно лучше, как и в прошлом году. Если мне не изменяет память, прошлый сезон мы тоже начинали примерно в это время выездным матчем с «Химками». Была непростая игра, стояла жара, но нам, несмотря ни на что, нужно начать сезон как можно лучше. Это важно для нас.



Знаете, нам нужно держать в голове ошибку, которую мы допускали ранее: мы всегда играем очень хорошо против больших команд, в решающих матчах за трофеи, и нам нужно уяснить, что в конечном счёте важна каждая игра — в играх с не самыми серьёзными соперниками ты готовишься к более важным матчам.



Первый матч сезона — это очень важно. Это же самое начало, самый первый этап. Это как с женщиной — первое свидание очень важно для того, чтобы хорошо стартовать. Я чувствую себя по-настоящему хорошо, всё лучше и лучше с каждым днём», — приводит слова Ловрена пресс-служба «Зенита».



Матч первого тура чемпионата России сезона-2022/2023 «Химки» — «Зенит» состоится 15 июля на стадионе «Арена Химки» в Химках. Начало встречи — в 20:00 мск. «Зенит» — действующий чемпион России. Также санкт-петербургская команда завоевала Суперкубок России — 2022, обыграв «Спартак» со счётом 4:0.