«Это как с женщиной». Ловрен отметил важность первого матча нового сезона РПЛ для «Зенита»

Защитник «Зенита» Деян Ловрен высказался о матче первого тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 с подмосковными «Химками».
«Мы хотим стартовать как можно лучше, как и в прошлом году. Если мне не изменяет память, прошлый сезон мы тоже начинали примерно в это время выездным матчем с «Химками». Была непростая игра, стояла жара, но нам, несмотря ни на что, нужно начать сезон как можно лучше. Это важно для нас.
Знаете, нам нужно держать в голове ошибку, которую мы допускали ранее: мы всегда играем очень хорошо против больших команд, в решающих матчах за трофеи, и нам нужно уяснить, что в конечном счёте важна каждая игра — в играх с не самыми серьёзными соперниками ты готовишься к более важным матчам.
Первый матч сезона — это очень важно. Это же самое начало, самый первый этап. Это как с женщиной — первое свидание очень важно для того, чтобы хорошо стартовать. Я чувствую себя по-настоящему хорошо, всё лучше и лучше с каждым днём», — приводит слова Ловрена пресс-служба «Зенита».
Матч первого тура чемпионата России сезона-2022/2023 «Химки» — «Зенит» состоится 15 июля на стадионе «Арена Химки» в Химках. Начало встречи — в 20:00 мск. «Зенит» — действующий чемпион России. Также санкт-петербургская команда завоевала Суперкубок России — 2022, обыграв «Спартак» со счётом 4:0.
- 13 июля 2022
-
13:57
-
13:56
-
13:40
-
13:39
-
13:32
-
13:26
-
13:16
-
13:10
-
13:09
-
13:06
-
13:06
-
12:52
-
12:45
-
12:34
-
12:27
-
12:24
-
12:19
-
12:04
-
12:00
-
11:56
-
11:53
-
11:42
-
11:40
-
11:39
-
11:34
-
11:32
-
11:26
-
11:21
-
11:20
-
11:16
-
11:08
-
11:03
-
10:47
-
10:39
-
10:32