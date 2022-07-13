Нидерланды — Португалия: прямая трансляция женского чемпионата Европы начнётся в 22:00
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Сегодня, 13 июля, на чемпионате Европы — 2022 среди женских команд состоится матч группового этапа Нидерланды — Португалия. Игра пройдёт на стадионе «Ли Спортс Вилладж» в городе Ли (Англия). Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. В прямом эфире матч можно будет посмотреть на телеканале «Матч».
Соперниками женских сборных Нидерландов и Португалии по группе С являются национальные команды Швейцарии и Швеции, которые также проведут матч сегодня, 13 июля. Ранее в четвертьфинал женского чемпионата Европы — 2022 вышли национальные команды Англии и Германии.
Напомним, женский чемпионат Европы — 2022 продлится до 31 июля. Финальный матч будет сыгран на лондонском стадионе «Уэмбли». Действующие чемпионы Европы — женская сборная Нидерландов.
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