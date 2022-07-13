Семак: на сегодняшний день Вендел — игрок «Зенита»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился информацией касательно будущего бразильского полузащитника Вендела.



«Мы разговариваем с Венделом, на сегодняшний день он игрок нашей команды и его здесь всё устраивает. Что будет дальше — посмотрим. Сейчас он работает, прекрасно тренируется и выкладывается на все сто процентов. Безусловно, для нас это очень важный игрок, которого мы хотим сохранить», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».



Ранее сообщалось, что в услугах бразильца заинтересованы три английских клуба, два из которых — это «Вест Хэм Юнайтед» и «Арсенал». Также интерес к Венделу проявлял «Фламенго».



Агент бразильского футболиста заявил, что его клиент не планирует приостанавливать контракт с «Зенитом».



Напомним, Вендел перешёл в «Зенит» из лиссабонского «Спортинга» в 2020 году. В минувшем сезоне 24-летний полузащитник принял участие в 25 матчах Российской Премьер-Лиги, отметился тремя голами и тремя результативными передачами. По итогам сезона-2021/2022 «Зенит» стал чемпионом России.