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«Зенит» объявил о продлении контракта с главным тренером Сергеем Семаком

«Зенит» объявил о продлении контракта с главным тренером Сергеем Семаком
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«Зенит» на официальном сайте объявил о продлении контракта с главным тренером Сергеем Семаком. Новое соглашение рассчитано на три года.

«Уважаемый Сергей Богданович, мы поздравляем вас с новым соглашением и желаем никогда не останавливаться на достигнутом — новых побед, рекордов и титулов вместе с «Зенитом»!» — говорится в сообщении пресс-службы сине-бело-голубых.

Напомним, Семак возглавил «Зенит» в мае 2018 года. Под руководством специалиста санкт-петербургский клуб четыре раза становился чемпионом России, завоевал Кубок страны и трижды становился обладателем Суперкубка России. Ранее Семак работал в «Уфе».

Новый розыгрыш Российской Премьер-Лиги начнётся 15 июля. В матче первого тура РПЛ сезона-2022/2023 «Зенит» сыграет с «Химками».

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