Маслов: Хиддинк сказал и вышел. Встаёт Аршавин или Керж: «Отдайте вперёд — разберёмся»

Президент «Торпедо» Денис Маслов вспомнил о том, как однажды побывал у раздевалки сборной России. Также он рассказал, как футболисты национальной команды реагировали на установку от Гуса Хиддинка, который тогда работал главным тренером.



«Я только один раз был около раздевалки сборной – в Финляндии. Нас пригласил поболеть за сборную Сергей Александрович (Капков. — Прим. «Чемпионата»). Был чартер, позвали журналистов, сотрудников НАФ (Национальная академия футбола. — Прим. «Чемпионата») и ещё кого-то. Три дня там кайфовали до матча. Тогда впервые подслушал установку на матч. Помню мало, но что-то там Хиддинк рассказал, а затем вышел. Потом встаёт то ли Аршавин, то ли Керж со словами типа: «Парни, просто вперёд отдайте, мы там разберёмся». В результате выиграли – 3:0. Это потом я уже стал регулярнее оказываться на предматчевых установках – чаще у Гаджиева. Тогда уже привык к разговорам футболистов между собой из серии «Чего он сказал? Ты что-нибудь понял? Ну ладно, на поле разберёмся», — сказал Маслов в эксклюзивном интервью «Чемпионату».