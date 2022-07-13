«Атлетико» представил Акселя Витселя в качестве игрока команды

Мадридский «Атлетико» официально представил бельгийского полузащитника Акселя Витселя в качестве игрока команды. Бельгиец перешёл в стан «матрасников» на правах свободного агента из дортмундской «Боруссии».

Фото: официальный сайт фк «Атлетико» Мадрид

Ранее сообщалось, что контракт между игроком и клубом будет рассчитан до конца сезона-2022/2023. Игрок будет выступать под 20-м номером.

Фото: официальный сайт фк «Атлетико» Мадрид

Напомним, с 2018 по 2022 год Витсель выступал за дортмундскую «Боруссию», в составе которой в 144 матчах забил 13 голов и отдал шесть результативных передач. Ранее Витсель выступал за «Бенфику» и санкт-петербургский «Зенит». С сине-бело-голубыми бельгиец выиграл чемпионат России, Кубок страны и дважды — Суперкубок.

По итогам сезона-2021/2022 «Атлетико» занял третье место в турнирной таблице испанской Примеры. Чемпионом страны стал «Реал».