«Атлетико» представил Акселя Витселя в качестве игрока команды

Мадридский «Атлетико» официально представил бельгийского полузащитника Акселя Витселя в качестве игрока команды. Бельгиец перешёл в стан «матрасников» на правах свободного агента из дортмундской «Боруссии».
Фото: официальный сайт фк «Атлетико» Мадрид
Ранее сообщалось, что контракт между игроком и клубом будет рассчитан до конца сезона-2022/2023. Игрок будет выступать под 20-м номером.
Фото: официальный сайт фк «Атлетико» Мадрид
Напомним, с 2018 по 2022 год Витсель выступал за дортмундскую «Боруссию», в составе которой в 144 матчах забил 13 голов и отдал шесть результативных передач. Ранее Витсель выступал за «Бенфику» и санкт-петербургский «Зенит». С сине-бело-голубыми бельгиец выиграл чемпионат России, Кубок страны и дважды — Суперкубок.
По итогам сезона-2021/2022 «Атлетико» занял третье место в турнирной таблице испанской Примеры. Чемпионом страны стал «Реал».
- 13 июля 2022
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