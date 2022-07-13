Отец Гамида Агаларова прокомментировал информацию об интересе «Маритиму»

Руслан Агаларов, отец нападающего «Уфы» Гамида Агаларова, отреагировал на информацию о возможном переходе сына в «Маритиму».

«Я думаю, что Шамиль Камилович больше и лучше знает. Всю информацию, которую я знаю, получаю от Шамиля Камиловича. Ту информацию, которую он даёт, могу подтвердить. Большего сказать не могу. Всё, что я знаю, — знаю от него. Приоритет для Гамида? Не знаю, если честно. Пока не могу ответить на этот вопрос», — сказал Агаларов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Ранее генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов подтвердил, что Агаларовым интересуется клуб «Маритиму», а также сообщил об интересе со стороны ещё ряда клубов из европейских чемпионатов.

В минувшем сезоне 21-летний Агаларов стал лучшим бомбардиром Российской Премьер-Лиги, забив 19 голов в 29 матчах.