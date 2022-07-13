Рахим Стерлинг попрощался с «Манчестер Сити»

Нападающий Рахим Стерлинг опубликовал в социальных сетях письмо, в котором он прощается с «Манчестер Сити».
«Семь сезонов, 11 крупных трофеев, воспоминания на всю жизнь.
Тренерскому штабу, который сыграл огромную роль в моём развитии за эти годы. Моим товарищам по команде, которые стали больше, чем просто теми, с кем я делю поле. Обслуживающему персоналу, сотрудникам офиса, болельщикам, которые неустанно поддерживали команду, и всем, кто имеет отношение к «Манчестер Сити».
Это было потрясающе.
Я благодарен за взлёты и падения. Ведь именно падения порой проверяли мою силу и решимость. И позволили мне стоять здесь, перед вами, как лучшая из возможных версий самого себя.
Я приехал в Манчестер 20-летним юношей. Сегодня я ухожу мужчиной. Спасибо за вашу бесконечную поддержку. Для меня было честью носить футболку «Манчестер Сити», — говорится в письме англичанина.
Ранее сообщалось, что Стерлинг близок к переходу в лондонский «Челси».
Напомним, Стерлинг стал футболистом «Манчестер Сити» в 2015 году, перейдя из «Ливерпуля». За это время Рахим в 337 матчах забил 131 гол и отдал 94 результативные передачи. Контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2023 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость англичанина составляет € 70 млн.
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