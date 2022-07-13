Маслов: вся страна говорила — «Амкар» приехал сдавать матч «Локо». У меня был нервный срыв

Президент «Торпедо» Денис Маслов вспомнил матч «Локомотива» и «Амкара» в сезоне-2017/2018, когда железнодорожники стали чемпионами России. Тогда пермский клуб обвиняли в том, что он специально проигрывает матч сопернику.



«Мы тогда в первом круге с Гаджиевым их обыграли, а во втором – с Евсеевым. Оба раза играли на поле «Локомотива». И вот Евсеев тренер, мы проигрываем, вся страна говорит, что мы приехали сдавать матч, потому что «Локо» оплатил наш перелёт, проживание, аренду стадиона, ещё и компенсацию нам за то, что мы выбрали стадион в Черкизове. Начало матча – мы пропустили, ещё и с пенальти. Я уже видел заголовки в газетах. Но в результате мы победили – 2:1. Эмоции такие, что просто две минуты стояли с Евсеевым после игры и орали, глядя друг на друга.



Я потом два дня не выходил из номера на базе в Перми. У меня случился нервный срыв на фоне того, что говорили о сдаче матча. Типа мы продались, чтобы «Локомотив» стал чемпионом. Там Сёмин хорошо после игры сказал: «Мы всё «Амкару» отдали – и деньги, и очки». Видимо, у меня так работает организм при эмоциональном перенапряжении. Евсеев с тренерским штабом потом приходили ко мне в комнату на базе и ужинали у меня – поддерживали таким образом. А я встать с кровати не мог», — сказал Маслов в эксклюзивном интервью «Чемпионату».