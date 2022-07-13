Мадридский «Реал» заключил партнёрское соглашение с BMW

Мадридский «Реал» и BMW Spain подписали соглашение о сотрудничестве для совместной реализации инициатив в области обеспечения мобильности будущего, устойчивого развития и разнообразия.
Мероприятие прошло в зале заседаний совета директоров в «Реал Мадрид Сити» под председательством президента мадридского клуба Флорентино Переса и Мануэля Терробы, исполнительного председателя BMW Group в Испании и Португалии.
«Реал Мадрид» — это не только ведущее спортивное учреждение мира, но и организация, находящаяся в постоянном развитии, стремящаяся к совершенству в своей деятельности, основанной на спросе, таланте, качестве и лидерстве. Она также твёрдо привержена принципам устойчивого развития, солидарности, разнообразия и духа победителя. Это делает клуб идеальным партнёром для решения проблем настоящего и будущего. Оба учреждения будут работать вместе для продвижения этих ценностей и прежде всего уважения к окружающей среде, что демонстрирует давнюю приверженность к устойчивой мобильности, учитывая, что в 2022 году BMW Group будет отмечать 50 лет с тех пор, как она представила свой первый электрический автомобиль», — приводит слова Терробы официальный сайт мадридского «Реала».
- 13 июля 2022
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