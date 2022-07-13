Президент «Торпедо» объяснил, почему команде выплатили премиальные после поражения

Президент «Торпедо» Денис Маслов объяснил, почему команде выплатили премиальные после поражения в матче 30-го тура Футбольной национальной лиги с «Оренбургом» (0:1).



«Плохо, что эта информация ушла в прессу. Внутренняя история. Мы посчитали, что нужно поддержать команду. Показать, что мы все вместе, ничего не случилось. По игре мы были лучшими в ФНЛ, а в том матче нам просто не повезло. Как нам показалось, не всё было справедливо на поле. Сказали: «Парни, поражение будет оплачено как победа», — сказал Маслов в эксклюзивном интервью «Чемпионату».



Напомним, по итогам розыгрыша Футбольной национальной лиги сезона-2021/2022 «Торпедо» заняло первое место в турнирной таблице. Команда завоевала путёвку в Российскую Премьер-Лигу.