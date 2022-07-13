Сергей Семак прокомментировал продление контракта с «Зенитом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о продлении контракта с санкт-петербургским клубом.



«Этот контракт — формальность. У меня была возможность автоматической пролонгации прошлого соглашения ещё на один год, но так получилось, что этот контракт продлился вместо одного года сразу на три. В работе тренера числа и сроки не значат ровным счётом ничего — наше дело работать. А если результат нашего труда будет устраивать болельщиков и руководство, значит, нам нужно продолжать.



Я думаю, что о достижениях судить не мне. Наша работа оценивается исключительно по количеству побед, которые добывает наша команда. Главный фокус — победы, хороший результат и красивая игра. Мы стараемся забивать как можно больше и впредь продолжим играть результативно, чтобы порадовать наших болельщиков.



Хочется выразить благодарность болельщикам и руководству. Этот контракт прежде всего означает доверие к работе главного тренера и тренерского штаба. Мы все вместе делаем свою работу и впредь постараемся радовать своих болельщиков. Мы можем гарантировать, что приложим максимальные усилия для того, чтобы достичь новых высот или остаться на тех позициях, на которых мы сейчас находимся», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».

Напомним, новый контракт специалиста с «Зенитом» рассчитан на три года. Семак занимает пост главного тренера сине-бело-голубых с 2018 года. Под руководством тренера «Зенит» стал чемпионом России (сезон-2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022), обладателем Кубка (сезон-2019/2020) и Суперкубка (2020, 2021, 2022) страны. Также Семак дважды признавался тренером года по версии РФС (сезон-2018/2019, 2019/2020).