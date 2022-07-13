Шамар Николсон может перейти из «Спартака» в «Фенербахче»
Поделиться
Ямайский нападающий «Спартака» Шамар Николсон может перейти в турецкий «Фенербахче», сообщает Cubuklu Sports в своём «твиттере».
Напомним, Николсон перешёл в «Спартак» в январе этого года. Сумма трансфера составила € 8 млн. Предыдущим клубом 25-летнего футболиста был бельгийский «Шарлеруа», в который он перешёл из словенского «Домжале» летом 2019 года. В «Спартаке» Николсон успел провести 15 матчей, забить восемь голов и отдать две результативные передачи. Текущий контракт футболиста с красно-белыми рассчитан до 30 июня 2026 года.
За сборную Ямайки Николсон дебютировал в феврале 2017 года и с тех пор провёл в её составе 29 матчей, забив 10 мячей.
Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Шамара в € 7,5 млн.
Новость по темеАленичев: Николсон паспорт забыл, и «Спартак» из-за этого задержал рейс. Он был с командой
Комментарии
- 13 июля 2022
-
16:54
-
16:42
-
16:34
-
16:23
-
16:22
-
16:15
-
16:13
-
16:11
-
16:03
-
16:00
-
15:49
-
15:47
-
15:45
-
15:40
-
15:33
-
15:33
-
15:30
-
15:17
-
15:14
-
15:10
-
15:08
-
15:07
-
15:00
-
14:50
-
14:48
-
14:43
-
14:42
-
14:34
-
14:27
-
14:20
-
14:16
-
14:07
-
14:02
-
14:00
-
13:57
Партнерский контент