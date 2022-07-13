Шамар Николсон может перейти из «Спартака» в «Фенербахче»

Ямайский нападающий «Спартака» Шамар Николсон может перейти в турецкий «Фенербахче», сообщает Cubuklu Sports в своём «твиттере».



Напомним, Николсон перешёл в «Спартак» в январе этого года. Сумма трансфера составила € 8 млн. Предыдущим клубом 25-летнего футболиста был бельгийский «Шарлеруа», в который он перешёл из словенского «Домжале» летом 2019 года. В «Спартаке» Николсон успел провести 15 матчей, забить восемь голов и отдать две результативные передачи. Текущий контракт футболиста с красно-белыми рассчитан до 30 июня 2026 года.



За сборную Ямайки Николсон дебютировал в феврале 2017 года и с тех пор провёл в её составе 29 матчей, забив 10 мячей.



Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Шамара в € 7,5 млн.