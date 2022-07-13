Гаджиев — о Каттани: подход, когда приводят тренера иностранца и уходят, обречён на провал

Российский специалист Гаджи Гаджиев прокомментировал уход Луки Каттани с поста спортивного директора «Спартака».

«Какой следующий иностранец придёт в «Спартак»? Сколько их там уже было, лишь однажды выиграли чемпионат. Конечно, среди них есть хорошие тренеры, но это не значит, что каждый из них будет решать большие задачи. Вообще такой подход, когда иностранный спортивный директор приводит иностранного тренера и после уходит, всегда обречён на провал. Тренера же надо выбирать из каких-то критериев, а не просто так. Трудно предположить, что такой большой клуб, как «Бавария» или «Барселона», приводил в клуб тренера, не основываясь на объективных принципах, критериях, которые соответствуют уровню клуба. Есть же определённая философия, законы игры.



Я работал с иностранцами, хорошо их знаю. Есть хорошие, средненькие, но встречались и абсолютно безграмотные. Хотите пригласить иностранного тренера? Выбирайте тренера с хорошим уровнем знаний, и не будет никаких проблем. Оценку Абаскалю дать не могу, но у него нет каких-то суперских достижений, поэтому остаётся только ждать», — сказал Гаджиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.