Стало известно, кто будет новым владельцем ЦСКА

Инвестиционная группа «Тринфико» будет новым ключевым акционером московского ЦСКА, сообщает «Спорт-экспресс».



По информации источника, компания будет владеть 77% акций ЦСКА. «Тринфико» заменит государственную финансовую корпорацию ВЭБ.РФ, которая является нынешним владельцем клуба. Ранее корпорация ВЭБ.РФ попала в санкционный список министерства финансов США.

Напомним, ЦСКА занял пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2021/2022. Чемпион страны — санкт-петербургский «Зенит». Новый розыгрыш турнира начнётся 15 июля. В матче первого тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА сыграет с «Уралом». Встреча состоится 16 июля в Москве на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)». Начало игры — в 15:00 мск.