Фанаты «Факела» объявили о бойкоте матчей из-за Fan ID

Активные болельщики футбольного клуба «Факел» объявили о бойкоте всех соревнований под эгидой РФС из-за введения Fan ID.

«Для нас поддержка команды — это самый важный аспект, как и для любого активного фаната, а с учётом того, что «Факел» ждал Высшей лиги 21 год, то всё это многократно усиливается. Но есть также фанатское сообщество, которое должно консолидироваться максимально в нынешних реалиях. Нам было очень сложно прийти к общему мнению, и единственный компромисс — это проведение домашнего матча с московским «Динамо» с последующим бойкотом оставшихся игр до полной отмены фарс-айди. Активные ультрас не посетят ни один стадион. Это касается всех соревнований под эгидой РФС», — написали активные фанаты «Факела» в сообществе во «ВКонтакте».

Напомним, Fan ID — это электронный документ, необходимый для идентификации зрителя, участника и иных лиц, задействованных в проведении турнира, в целях обеспечения безопасности и общественного порядка. Закон о введении системы паспортов болельщиков был подписан 30 декабря 2021 года. Система будет внедряться постепенно — в некоторых городах она начнёт действовать с начала сезона-2022/2023, а в некоторых — позже.

Стоит отметить, что активные болельщики многих клубов объявили бойкот матчей РПЛ и Кубка России из-за введения Fan ID.