Ал. Мостовой — о предложениях Агаларова из Европы: на месте Гамида я бы попробовал

Бывший российский футболист Александр Мостовой прокомментировал информацию о том, что нападающий «Уфы» Гамид Агаларов может перейти в европейский клуб. Ранее генеральный директор клуба Шамиль Газизов сообщил об интересе клубов из Португалии, Турции и Бельгии.



«Если действительно есть предложения из Европы, то он должен попробовать. Парень молодой в сравнении с Абаскалем, действительно перспективный. На его месте я бы попробовал. Причём все три страны нормальные: Португалия, Турция, Бельгия.



Может быть, «Ахмат» в итоге перевесит. Какой чемпионат выбрать? Смотря какие команды в Бельгии, Турции и Португалии. Все чемпионаты хорошие и по-своему сложные», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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