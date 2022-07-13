Кечинов — о Реброве: в «Спартаке» должны быть свои, но у Артёма ещё нет опыта

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов поделился мнением о возможном назначении Артёма Реброва на пост спортивного директора московского клуба.

«Сама фигура, что он в прошлом спартаковец — это нормально: свои люди должны быть в клубе. Если брать его опыт в этой профессии, то спортивный директор, в моём понимании, — это человек, который обладает связями везде и умеет договариваться.



Мне кажется, у Артёма ещё нет такого опыта. Может, у него есть связи и он сам готов к этой работе. Если пойдёт у него, то было бы неплохо. Надо доверять российским специалистам. У нас должны быть все свои», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Ранее официальный сайт «Спартака» сообщил, что Лука Каттани, который с конца прошлого года занимал должность спортивного директора красно-белых, принял решение покинуть московский клуб.